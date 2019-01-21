شاهد: زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تشيلي ومقتل اثنين بالسكتة القلبية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب ساحل الشمال الأوسط في تشيلي مساء السبت وقالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 ألف شخص وإن شخصين توفيا بسبب نوبات قلبية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع الساعة 10:32 مساء بالتوقيت المحلي (0132 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 16 كيلومترا جنوب غربي كوكيمبو. وتسبب الزلزال الذي كان على عمق 53 كيلومترا في اهتزاز المنازل ووقوع انهيارات أرضية في المنطقة الجبلية ودفع السلطات في البداية إلى إجلاء السكان من المناطق الساحلية خوفا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

لكن مركز التحذير من أمواج المد العاتية بالمحيط الهادي أكد عدم وجود أي خطر من حدوث تسونامي.

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وقالت الشرطة وتقارير الإعلام المحلي إن رجلا وامرأة من كبار السن توفيا بالسكتة القلبية التي يعتقد أنها مرتبطة بالزلزال.

وهز الزلزال محطة رئيسية للطاقة الكهربية لكن التيار عاد لمعظم المنطقة خلال ليل السبت.

وقال شاهد إن الأبنية القديمة لحقت بها أضرار طفيفة في مدينة لا سيرينا الساحلية القريبة وهي منتجع يبعد نحو 400 كيلومتر شمالي سانتياغو.

وقالت شركة التعدين التشيلية أنتوفاجاستا إن العمليات تسير بشكل طبيعي في منجم لوس بيلامبريس للنحاس.