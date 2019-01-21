أردوغان: سوريا للسوريين وسنعيدها إلى أصحابها بأسرع ما يمكن

قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان الأثنين، إن تركيا لن تقبل باقامة منطقة آمنة في سوريا من شأنها أن تتحول الى "مستنقع" مثلما حدث في العراق في اشارة إلى منطقة شهدت عمليات نفذها مسلحون أكراد.

وأضاف أردوغان خلال فعالية مقامة بأنقرة، أن تركيا ستعمل مع كل من يريد تقديم الدعم اللوجستي للمنطقة الآمنة المزمع اقامتها بسوريا، إلا أنه هدد بأن تركيا ستتخذ اجراءات بحق سوريا اذا لم يكن هناك وفاء بالتعهدات التي تلقتها أنقرة.

وقال الرئيس التركي إن"سوريا للسوريين وسنعيدها إلى أصحابها بأسرع ما يمكن". ما يشير الى تسريع وتيرة انهاء العمليات العسكرية بالأراضي السورية.

وتابع قائلا "لن نسمح أبدا بمنطقة آمنة تتحول إلى مستنقع جديد ضد تركيا مثل ذلك الموجود في شمال العراق، حيث ما زلنا نواجه مشاكل.

"لا نتحدث عن منطقة آمنة (كحماية) من تركيا وإنما منطقة لإبعاد الإرهابيين".

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وتتواجد قوات الجيش التركي بشمال سوريا ومنطقة إدلب المتاخمة للحدود التركية، منذ أغسطس 2016 حين شنت تركيا عملية درع الفرات وغصن الزيتون من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية وتقويض دور الجماعات المسلحة الكردية التي تعد امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحضور في تركيا.

وتهاجم طائرات تركية من حين لآخر قواعد في شمال العراق لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقاتل منذ ثلاثة عقود من أجل حكم ذاتي بجنوب شرق تركيا. وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

ورحبت تركيا بقرار ترامب سحب القوات الأمريكية بينما تجري استعدادات لتنفيذ هجوم في شمال سوريا يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تقول أنقرة إنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.