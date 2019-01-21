إسرائيل تفتتح مطاراً قرب العقبة والأردن تعتبره انتهاكاً لسيادتها

افتتح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو،اليوم الاثنين، مطارا جديدا شمالي مدينة إيلات على البحر الأحمر قرب مدينة العقبة الاردنية، الأمر الذي وجدت فيه الحكومة الأردنية خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادتها في الأجواء.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن المطار الجديد سيكون بديلا طارئا لمطار بن غوريون في تل أبيب، كما يهدف إلى جذب المزيد من السياح إلى منتجعات البحر الأحمر الإسرائيلية.

وحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، فإنه "من المقرر أن يبدأ تشغيل المطار بشكل تدريجي اعتبارا من شهر شباط/فبراير المقبل، ليكون بديلاً عن مطاري إيلات وعوفدا المدنيين الصغيرين، ويطلق على المطار الجديد اسم "ايلان رامون" رجل الفضاء الإسرائيلي الأول الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مكوك الفضاء كولومبيا عام 2003".

وأضافت القناة في تقريرها أنه "من المقرر أن يبلغ حجم استيعاب المطار سنويا نحو مليونين ونصف المليون شخص في المرحلة الأولى، ليبلغ أربعة ملايين ونصف على المدى البعيد".

وتشير البيانات إلى أن المطار الجديد سيستخدم مبدئيا لاستقبال الرحلات الداخلية، على أن يستقبل لاحقا رحلات دولية وقدرت كلفة بنائه بـ395 مليون يورو.

وجاء الافتتاح وسط معارضة الأردن، وذلك لاعتبارات فنية وقانونية، حيث اعتبرت الخارجية الأردنية سابقا أن "إقامة المطار في الموقع المذكور سيؤدي لانتهاك السيادة الأردنية في الأجواء، فضلا عن أنه سيمثل خرقا للقانون الدولي، وخاصة المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، وانتقاصا من معايير منظمة الطيران المدني ICAO".

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