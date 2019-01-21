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المملكة المتحدة

ماي تسعى لحل مشكلة "بريكست" بالاتفاق مع إيرلندا

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
ماي تسعى لحل مشكلة "بريكست" بالاتفاق مع إيرلندا
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(Reuters)
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ذكرت صحيفة ديلي تليجراف في وقت متأخر يوم الأحد أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تبحث تعديل اتفاق الجمعة العظيمة لإنهاء الأزمة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد التخلي عن محاولات التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف من خلال التفاوض.

وقالت الصحيفة إن التعديل يقضي باتفاق بريطانيا وايرلندا على مجموعة مبادئ منفصلة أو إضافة نص "لدعم أو الإشارة" إلى اتفاق سلام 1998 الذي يحدد الكيفية التي سيضمن بها الجانبان بقاء الحدود مفتوحة بينهما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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