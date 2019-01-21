بروس ويلز يتصدر بفيلمه الجديد "غلاس" إيرادات السينما الأمريكية

احتل فيلم الإثارة والرعب الجديد "غلاس" صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع بإيرادات بلغت 40.6 مليون دولار. والفيلم بطولة بروس ويلز وصامويل جاكسون وجيمس مكافوي وأنيا تيلور

وبلغت ميزانية الفيلم 20 مليون دولار. ويعتبر ثالث جزء يجمع أبطال فيلمي "Unbreakable" و"Split" للمخرج إم.نايت شيامالان، ضمن سلسلة "Eastrail 177 Trilogy".

وتبدأ أحداث الجزء الجديد في ثلاثية شيامالان، مع قيام (ديفيد دان) بروس ويلز بتعقب (كيفين) جيمس ماكفوي، للسيطرة على الوحش الذي تحول إليه، ينما ينخرط ديفيد وكيفن في سلسلة من المواجهات المتصاعدة، يدير (إيليا برايس) صامويل جاكسون، كل شيء من الخلفية، مع احتفاظه بأسرار حاسمة لكلا الرجلين.

للمزيد على يورونيوز:

وتراجع الفيلم الكوميدي "رأساً على عقب" (أبسايد) للنجمة نيكول كيدمان من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 15.7 مليون دولار.

والفيلم من بطولة كيفن هارت وبرايان كرانستون ومن إخراج نيل برغر.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد (دراجون بول سوبر:برولي) في المركز الثالث محققاً إيرادات بلغت 10.7 مليون دولار. وتراجع فيلم الحركة والمغامرة "الرجل المائي" (أكوا مان) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات 10.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققاً 7.3 مليون دولار.