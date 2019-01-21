البيت الأبيض: ترامب وأردوغان بحثا التسوية في سوريا وتعزيز التجارة

اتفق الرئيسان الأمريكي والتركي على "مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض لشمال شرق سوريا، تلبي الاحتياجات الأمنية لكلا البلدين، بالإضافة إلى مصالحهما المشتركة في توسيع التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا". حسب ماقالته المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز والتي أضافت أن الرئيس التركي طيب أردوغان عبر خلال اتصال هاتفي عن تعازيه في مقتل أربعة جنود أمريكيين في منبج السورية خلال تفجير انتحاري وقع يوم الأربعاء، وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولية عنه. وأضافت في شرح للاتصال الهاتفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد "أهمية هزيمة العناصر الإرهابية" في سوريا.

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