عاجل

عاجل

تركيا

البيت الأبيض: ترامب وأردوغان بحثا التسوية في سوريا وتعزيز التجارة

 محادثة
بقلم:  Hani Almalazi 
البيت الأبيض: ترامب وأردوغان بحثا التسوية في سوريا وتعزيز التجارة
@ Copyright :
(Reuters)
حجم النص Aa Aa

اتفق الرئيسان الأمريكي والتركي على "مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض لشمال شرق سوريا، تلبي الاحتياجات الأمنية لكلا البلدين، بالإضافة إلى مصالحهما المشتركة في توسيع التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا". حسب ماقالته المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز والتي أضافت أن الرئيس التركي طيب أردوغان عبر خلال اتصال هاتفي عن تعازيه في مقتل أربعة جنود أمريكيين في منبج السورية خلال تفجير انتحاري وقع يوم الأربعاء، وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولية عنه. وأضافت في شرح للاتصال الهاتفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد "أهمية هزيمة العناصر الإرهابية" في سوريا.

للمزيد على يورونيوز:

وكانت مصادر بالحكومة الأمريكية رجحت مسؤولية التنظيم المتطرف عن الهجوم الذي جاء بعد شهر تقريباً من إعلان الرئيس ترامب قراره المفاجئ في 19 كانون الأول (يناير) بسحب القوات الأمريكية البالغ قوامها ألفي فرد من سوريا.