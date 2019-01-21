قتيلين و25 مصابا في حريق بمحطة تزلج كورشوفال بفرنسا

أوقع الحريق الذي نشب بمحطة للتزلج بمنطقة كورشوفال السياحية في فرنسا يوم الاحد، قتيلين و25 مصابا اربعة منهم في حالة خطيرة.

وقال فرديرك لوازو مسؤول المطافىء في تصريح لوسائل الاعلام أن (المبنى الذي نشب فيه الحريق ليس مبنى عمومي كان يتوقع ان ينشب فيه حريق، ولم يكن موضع مراقبة دورية من قبل رجال الاطفاء).

واظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنيران التي اشتعلت بمحطة التزلج واتت السنة اللهب على الطابق الثالث للمبنى، فيما يحاول محتجزون داخله القفز من النافذة.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقيا لمعرفة اسباب اندلاع الحريق، فيما لم ترجح بعد فرضية ما اذا كان الحريق فعلا اجراميا ام حادثا عرضيا.

فيما قال مسؤولون ان الضحيتين لم يتم التعرف على هويتهما بعد.

وتم نقل المصابين بجروح خطيرة بالمروحيات الى المستشفى.

وكانت محطة التزلج الواقعة ببلدية كورشوفال التابعة لمقاطعة سافوا جنوب شرق فرنسا، تؤوى العشرات من عشاق التزلج على الجليد.

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وغرد كريستوف كاستنر، وزير الداخلية الفرنسي عبر حسابه في تويتر: " تعازي لعائلات واقراب ضحايا الحريق الذي مس بلدية كوشوفال

تحية لرجال مطافىء مقاطعة سافوا الذين اطفؤا الحريق ورجال الدرك الذين تحركوا منذ الرابعة والنصف صباحا..."