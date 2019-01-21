أمريكا تطالب روسيا بتدمير نظام صاروخي يمثل"انتهاكاً" لمعاهدة القوى النووية

طالبت الولايات المتحدة روسيا يوم الاثنين بتدمير نظام جديد لصواريخ كروز الموجهة قائلة إنه يمثل "انتهاكاً مباشراً" لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، واتهمت موسكو بزعزعة الأمن العالمي.

وقال روبرت وود المبعوث الأمريكي الخاص بنزع الأسلحة أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة "تجد الولايات المتحدة للأسف وبشكل متزايد أنه لا يمكن الوثوق بروسيا فيما يتعلق بتطبيق التزاماتها الخاصة بالحد من التسلح، كما أن تصرفاتها القهرية والمؤذية في أنحاء العالم تزيد من التوترات".

وأضاف "لا بد أن تدمر روسيا وبشكل يمكن التحقق منه جميع صواريخ إس.إس.سي-8 وقاذفاتها والمعدات المرتبطة بها كي تعود للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى"، مكرراً خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للانسحاب من المعاهدة المبرمة عام 1987 في أوائل فبراير شباط.

وردت روسيا على لسان نائب وزير خارجيتها سيرغي ريابكوف بأنه من غير المقبول أن تطالب الولايات المتحدة روسيا بتدمير نظام 9M729.

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