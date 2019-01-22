خيبة أمل تصيب علماء آثار بعد عملهم لسنوات على موقع أثري "مزيف"

اكتشف علماء آثار في أسكتلندا أن احدى الآثار التي كان يعتقد أنها تعود الى آلاف السنين ما هي الا مجرد نسخة طبق الأصل لا يتعدى عمرها العقدين من الزمن.

وكان الموقع الذي اكتشفه علماء وباحثو آثار بشمال شرقي اسكتلندا يحوي عددا من الأحجار الدائرية التي تشبه الى حد كبير الآثار المكتشفة في إيرلندا وبريطانيا والتي يعود عمرها الى 2100 الى 700 سنة قبل الميلاد.

الا أن الباحثين بمعهد تاريخ الطبيعة والاثار الأسكتلندي ذهلوا عندما تلقوا اتصالا من قبل أحد مزارعي منطقة ابريدنشير التي أكتشفت بها الآثار وقال لهم أنها من صنع يده، وقام بنحتها في تسعينيات القرن الماضي.

وقال نيل أكرمان، مؤرخ بمعهد التاريخ الطبيعي الأسكتلندي أن تلقيهم للخبر كان مفاجئة مخيبة للآمال، مضيفا "أنه يأمل بأن يبقى الموقع مفتوحا وقبلة للزوار، لأنه عمل يستحق الاشادة والتقدير".

وقال "هذا النوع من المعالم مميزة بشكل ملحوظ"

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وآثار الاحجار الدائرية الفريدة من نوعها التي أكتشفت سابقا بشمال شرق إسكتلندا يعود تاريخها من3500 الى 4500 عام.