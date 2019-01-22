كريستيانو رونالدو أمام القضاء الإسباني في قضية تهرب ضريبي

وصل المهاجم البرتغالى كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي خلال فترة تواجده مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكانت النيابة العامة الإسبانية طالبت في وقت سابق بمعاقبة مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ونجم ريال مدريد الإسباني السابق بالسجن لمدة 23 شهرًا أي لمدة عامين مع دفع غرامة مالية بعد اتهامه بالتهرب في 4 قضايا ضريبية خلال 9 أعوام قضاها في صفوف ريال مدريد.

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ومن المتوقع أن يقر رونالدو خلال الجلسة بالتهمة الموجهة إليه بعد أن وافق على تسوية بقيمة 18.8 مليون يورو مع سلطات الضرائب الإسبانية في الصيف الماضي.

ووصل رونالدو إلى المحكمة برفقة صديقته جورجينا رودريجيز، ولم يستطع تجنب وسائل الإعلام التي كانت بانتظاره في الخارج لالتقاط الصور قبيل دخوله قاعة المحاكمة.

وكان من المتوقع أن تجرى المحاكمة يوم الإثنين لكن مكتب المدعي العام قال إن الموعد أصبح الثلاثاء، في جسلة يفترض أن تدوم يوما واحدا وأن تكون قصيرة.

وأعلن مكتب المدعي العام في وقت سابق أنه طالب بتغريم رونالدو 5.7 مليون يورو أي 6.5 مليون دولار، ذكرت تقارير أن اللاعب الدولي دفعها بالفعل إضافة إلى ما يقدر بنحو مليون يورو فائدة مستحقة.

وقالت مصادر قضائية إن الغرامة، التي سيتم إقرارها في جلسة اليوم ستكون أحد البنود ضمن اتفاق أشمل في التسوية التي تم التوصل إليها سابقا.

ومن غير المرجح أن يقضي رونالدو أي وقت في السجن لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن أن تكون مع وقف التنفيذ.