إسرائيل تختبر بنجاح صاروخ "حيتس 3" العابر للقارات ونتنياهو يتوعد إيران بتصفية الحساب

أعلنت إسرائيل أنها نجحت في اختبار صاروخ "حيتس 3" القادر على التصدي للتهديدات الصاروخية الباليستية العابرة للقارات.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها يوم الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني أنه"في الوقت المناسب، تم إطلاق الصاروخ الإعتراضي من طراز "حيتس 3" نحو الهدف، وحقق مهمته بنجاح"، مشيرة إلى أن نجاح هذا الاختبار هو علامة بارزة في قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد تهديدات حالية ومستقبلية في المنطقة.

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من جهته، قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء أوفير جندلمان عبر صفحته على تويتر، أن "وزارة الدفاع الإسرائيلية أجرت اليوم اختبارا ناجحا بصاروخ "حيتس 3"، حيث اعترض صاروخ "حيتس 3" صاروخ الهدف خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية"، مضيفا إن "منظومة صواريخ الحيتس "وتعني السهم بالعربية" تعطي إسرائيل القدرة على حماية سمائها وأراضيها من صواريخ بعيدة المدى".

ويهدف "حيتس 3" والتي ساهمت الولايات المتحدة بتطويره وتمويله في مواجهة الصورايخ بعيدة المدى، وتشكل النشاطات الباليستية للجمهورية الإسلامية في إيران مصدر قلق عميق بالنسبة لأميركا وإسرائيل وحلفائهم.

وقد زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منشأة جوية إسرائيلية في بئر يعقوب بعد انتهاء الإختبار، ووجه تحذيرا ضمنيا لإيران.

وقال نتنياهو "على أعدائنا الذين يحاولون تدميرنا أن يدركوا أن القبضة الإسرائيلية المطلقة ستصل إلى كل من يتمنون لنا الشر وسوف نصفي حساباتنا معهم".

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد يوم من ضرب إسرائيل التي تعتبر إيران الخطر الأكبر، أهدافا إيرانية في سوريا وقوات متحالفة معها من بينها قوات حزب الله اللبنانية بهدف إبعادها عن حدودها.