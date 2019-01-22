محكمة إسرائيلية تحجز مؤقتا أرضا في القدس باسم ياسر عرفات

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس اليوم حجزا مؤقتا على قطعة أرض، مسجلة باسم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وبحسب صحيفة هآرتس، فعملية الحجز على الأرض الواقعة في منطقة جبل الزيتون في القدس، جاءت وفق مسار دعوى أقامتها عائلات قتلى إسرائيليين، مطالبين بدفع تعويضات من السلطة الفلسطينية.

الأرض التي احتجزت مساحتها 2.7 دونم، حصل عليها عرفات كنصيب من ميراث، ومع أن نسبته منها لا تتجاوز 50%، إلا أن القاضي قرر حجزها بالكامل.

يذكر أن هنالك حوالي 120 قضية ضد السلطة الفلسطينية في أروقة المحاكم الإسرائيلية، تطالب بمجملها بتعويضات عن قتلى هجمات شنها فلسطينيون.

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