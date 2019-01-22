"كفرناحوم" لنادين لبكي وفيلم سوري آخر ضمن القائمة النهائية لجائزة الأوسكار

بعد أن حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان السينمائي الدولي في العام 2018، وصل الفيلم اللبناني "كفرناحوم" للمخرجة نادين لبكي للقائمة النهائية لجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية والتي ضمت 5 أفلام.

ومن بينها فيلم "حرب باردة" أي (كولد وور) للمخرج بافل بافليكوفسكي وتقع أحداثه في بولندا وفرنسا خلال الحرب الباردة من نهاية الأربعينات إلى ستينيات القرن الماضي، ويروي قصة ملحن موسيقي يقع في حب مغنية شابة اكتشفها.

وفيلم "روما" من المكسيك للمخرج ألفونسو كوارونو ، و"لصوص المتاجر" (شوب ليفترز) للمخرج الياباني هاروكازو كويردا الحائز على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان للأفلام، و فيلم "لا تنظر بعيدا" (نيفر لوك أواي) للمخرج فلوريان هينكل فون دونرسمارك من ألمانيا.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

لماذا توقعت نائبة أميركية نهاية العالم بعد 12 عاماً؟

تعلل بعذريته وصد الشابات له.. أمريكي يهدد بقتل أكبر عدد منهن

إنشاء قاعدة بيانات لتأريخ أعمال ثقافية تحدّت الأنظمة الشيوعية

وقالت المخرجة اللبنانية في حديث إلى رويترز يوم الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني وبعد إعلان قائمة اسامي الأفلام الخمسة النهائية إن هذا الإختيار يمثل انتصارا كبيرا لأطفال الشوارع الذين شاركوا في الفيلم.

وكانت لبكي قد استعانت في فيلمها "كفرناحوم" بأطفال الشوارع لسرد حكاية طفل عمره 12 عاما يحاول التصدي لإجبار شقيقته على الزواج فور بلوغها، وعرض الفيلم واقع الطفولة المهمشة على الأراضي اللبنانية والمأساة التي يعيشها الأطفال المشردون.

كما وصل فيلم "عن الآباء والأبناء" للمخرج السوري طلال ديركي للقائمة النهائية للأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي طويل، وكانت السلطات الأمريكية قد امتنعت عن إصدار تأشيرة دخول لمخرج الفيلم الذي يعيش حاليا في ألمانيا لكنها عادت ومنحته إياها في منتصف يناير/ كانون الثاني.

ويتنافس ضمن القائمة النهائية لأفضل فيلم وثائقي طويل فيلمان من بريطانيا وفيلمان من الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزة عن كل فئة من جوائز الأوسكار في دورتها الحادية والتسعين خلال حفل يقام يوم الأحد 24 فبراير/ شباط في هوليوود وتذيعه شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية على الهواء في معظم دول العالم.