إعتقال المغني الأميركي كريس براون واثنين آخرين بباريس بتهمة الاغتصاب

اعتقلت الشرطة الفرنسية يوم الاثنين المغني الأمريكي كريس براون مع شخصين آخرين بتهمة الاغتصاب.

وتم إعلان خبر الاعتقال من خلال مجلة "كلوزر" والتي قالت إن براون وصديقه وحارسه الشخصي أوقفوا بتهمة اغتصاب سيدة عمرها 24 عاما، ادعت أنه تم اغتصابها من قبل المغني في جناحه في فندق "مندرين أورينتال" ليلة 15 يناير.

وقالت السيدة إنها التقت الرجال في أحد نوادي باريس الليلية.

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براون وعمره 29 عاما، والذي واجه مشاكل قانونية من قبل، لتعديه على المغنية ريهانا عام 2009، احتجز يوم الثلاثاء بحسب مصدر قضائي.

وأدين براون بتهمة ممارسة العنف ضد صديقته ريهانا، في حادثة تناقلت وسائل الاعلام صورة لها ظهرت فيها بوجه متورم.

وفي العام 2016 أوقف براون في لوس أنجلس بعد أن ادعت امرأة أنه صوب مسدسا تجاهها، وهو ما أنكره براون.

يذكر أن تهمة الاغتصاب في فرنسا قد تصل عقوبتها للسجن 15 عاما.