لطفي بوشناق: رفضت عرضا للغناء مع فنان إسرائيلي بمليون دينار

كشف الفنان التونسي لطفي بوشناق عن تلقيه عروضا للغناء في إسرائيل، وأكد رفضه بمجملها، كونه من المؤمنين بالقضية الفلسطينية.

وألمح إلى أن أحد هذه العروض كان التحضير لألبوم غنائي مع مغنٍ إسرائيلي، مقابل مبلغ مليون دينار تونسي، وهو ما يقارب 330 ألف دولار أمريكي.

وقال إنه لا يرفض الغناء في الأراضي الفلسطينية، وأنه يغني بكل حب وصدق، كون القضية الفلسطينية قضية الجميع، ومهما قدم لها فهو مقصر.

وعن ترجمة أغانيه للغة العبرية، قال:"ولم لا، الجميع يسمع أغاني على اليوتيوب، لا مشكلة فهي أغان لا تمجد الاحتلال، ومجملها بأهداف وطنية وإنسانية".

وقال:"رفضت الغناء في إسرائيل جملة وتفصيلا، وقلت لهم آسف، لأنني عربي أصيل، أنا أغني للسجين ولا أغني للسجان".

هكذا تحدث الفنان التونسي لطفي بوشناق عن فلسطين.. وهكذا رد على سؤول الغناء في "اسرائيل"! كلمات من ذهب.. هكذا تحدث الفنان التونسي لطفي بوشناق عن فلسطين.. وهكذا رد على سؤال الغناء بـ"اسرائيل"! Publiée par ‎شهاب‎ sur Lundi 21 janvier 2019

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