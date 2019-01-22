ترقبوا اليوم إعلان الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار 2019

ينتظر عشاق السينما حول العالم صدور قائمة الأفلام المرشحة للمنافسة على جوائز أوسكار لعام 2019 التي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت الأكاديمية نيتها نشر عناوين الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار في جميع المجالات (الأفلام الطويلة، القصير، أفضل تصوير.. وغيرها) من خلال حفلها الرسمي الذي سيقام على مسرح صموئيل غولدوين في مدينة لوس أنجليس (الساعة 13:20 بتوقيت غريتنش) وعلى موقعها الرسمي على الانترنيت.

"يوم غد، حلم أحد ما سوف يصبح حقيقة"

ويتوقع الكثيرون أن تتربع على قائمة الأفلام المرشحة عناوين مثل "مولد نجمة" و"بوهيميان رابسودي" و "المفضل" والكتاب الأخضر و"النائب" و"رجل العصابة الأسود".

للمزيد على يورونيوز: