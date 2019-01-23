ماذا قال اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا قبيل اختفاء طائرة كان على متنها؟

استمرت عمليات البحث حثيثة، للعثور على طائرة سياحية خفيفة اختفت فوق القنال الانجليزي مساء الإثنين، وعلى متنها لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا وقائد الطائرة، وما يزال مصير الرجلين مجهولا. وكان برج مراقبة جيرسي قال إن قائد الطائرة ومرافقه أرادا الهبوط قبل أن تختفي الطائرة عن الرادار. وكان سالا على متن الطائرة في رحلة من مدينة نانت إلى كارديف.

وكان سالا قبيل اختفاء الطائرة يتحدث على ما يبدو مع مجموعة من أقربائه عبر موقع "واتساب" على الانترنت، معربا عن مخاوفه من حالة الطائرة، وهو يقول:

"مرحبا إخوتي، كيف حالكم؟ لقد كنت في نانت وقمت بعديد الأشياء الواحد تلو الآخر ولا شيء يتم إتمامه أبدا. أنا الآن على متن طائرة يبدو أنها ستسقط وأنا في طريقي إلى كارديف. غدا سنبدأ على الفور، سنبدأ التمارين ظهرا في فريقي الجديد يا أولاد، ولنرى ما سيحدث. إذن كيف حالكم الإخوة والأخوات، هل كل شيء على ما يرام؟ خلال ساعة لن تسمعون أخبارا عني، ولا أعلم إذا كانوا سيرسلون أحدا للبحث عني، لأنهم لن يستطيعوا العثور علي، ...كم أنا خائف!".

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وتقول شرطة غيرنيسي إنه هناك أربعة احتمالات تتعلق بمصيرالطائرة، أولها أن قائد الطائرة والراكب المرافق له حطا في مكان آخر ولم يقوما بالاتصال، والاحتمال الثاني هو ان الطائرة تحطمت عند ارتطامها بالماء، والاحتمال الثالث هو أن تكون الطائرة حطت على الماء وأن سفينة نقلتهما وأنها لم يتصلا إلى حد الآن، والاحتمال الرابع أن الطائرة حطت على الماء وأن الرجلين وجدا نفسيهما في طوافة يعرف مسبقا أنها موجودة على متن الطائرة، ويرجح المحققون الفرضية الأخيرة. وتقر الشرطة أن الطائرة إذا حطت على الماء، فإن أمل الرجلين في الحياة ضعيف، لأن درجة برودة الماء الحادة ستؤثر فيها إلى حد كبير.

وكان سالا انتقل حديثا من نادي نانت الفرنسي إلى نادي كارديف الإنجليزي مقابل عقد تناهز قيمته 17 مليون يورو وقعه قبل ثلاثة أيام.