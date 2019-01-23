للنساء فقط.. طولك ووزنك قد يطيل عمرك إلى التسعين

هل لمقاييس الوزن والطول دور في زيادة عمر النساء وبلوغهن سن التسعين؟

هذا ما كشفت عنه دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع، حيث استنتج باحثون بجامعة ماستريخت في هولندا أن النساء اللواتي يبلغ طولهن في المتوسط 179 سنتيمترا أو أكثر، لديهن فرصة نسبتها 31 بالمائة بأن يتمتعن بحياة أطول ويمكن أن يبلغن سن التسعين، مقارنة بالنساء اللواتي يبلغ طولهن 162 سم أو ما دون ذلك.

من خلال الدراسة التي قاموا بها أراد الباحثون معرفة العلاقة بين استقرار معدل متوسط العمر عند عقد معين في البلدان الغربية، ومسألة الوزن والطول، حيث يبلغ متوسط العمر في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا 78.6.

وركز الباحثون في دراستهم على العنصر النسوي تحديدا عكس الدراسات السابقة المتعلقة بمستوى العمر المتوقع والتي كانت تركز على الرجال دون النساء أو تجمع بين الفئتين معا.

ومن خلال البحث في بيانات دراسة قديمة للسكان يعود تاريخها الى سنة 1986، وشملت 120 ألف مشارك من الجنسين يعيشون في 204 مقاطعة بهولندا، قام الباحثون بجمع استطلاعات أكثر من 4 آلاف امراة و3 آلاف رجل وُلدوا ما بين عامي 1916 و1917 وعمددوا لتحليل الأجوبة التي قدمها المستطلعون، مثل نمط الحياة والأكل، والنشاط البدني وإذا ما كان المستجوَبون يدخّنون أو تعاطوا الكحول في فترة العشرينات من العمر، إضافة إلى معلومات عن الطول والوزن خلال المراحل العمرية المختلفة.

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ووجد الباحثون من خلال استخلاص النتائج والبيانات أن النساء اللواتي كن يحرصن على القيام بنشاط بدني بشكل منتظم مع الحفاظ على وزن صحي خلال العشرينات الى غاية العقد السادس ولديهن معدل BMI (مؤشر الكتلة الجسدية) متوسط، كانت لديهن حظوظ أكبر في بلوغ سن التسعين من العمر مقارنة بالنساء اللواتي يقمن بنشاط بدني أقل ولديهن معدل BMI مرتفع.

وقال لويد براندت معد الدراسة بمعهد علوم الأوبئة في جامعة ماستريخت الهولندية "تشير هذه النتائج إلى أن كلاً من حجم الجسم والنشاط البدني مرتبطان أيضا بمتوسط العمر المتوقع. ولكن يبدو أن هذه العلاقة تختلف بين الرجال والنساء. ونصح الباحث الجمهور بالحفاظ على وزن صحي، والحرص على معدل BMI يتناسب مع طول الجسم إضافة إلى ممارسة ساعة على الأقل في اليوم من النشاط البدني".