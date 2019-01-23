تقرير دولي يكشف...التوظيف البشري مهدد بالزوال

قالت منظمة العمل الدولية الثلاثاء إن على الحكومات أن تحافظ على نظام اقتصادي يوفر مناصب عمل لائقة للإنسان -وليس فقط للروبوتات.

وجاء هذا في تقرير نشرته لجنة دولية عن مستقبل العمل نصبتها المنظمة، والتي تدرس تأثير إدماج الروبوتات والتكونولوجيا الحديثة في قطاع الشغل وتأثيره على مسقبل توظيف الموارد البشرية.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي يرأس اللجنة إلى جانب ستيفن لوفن رئيس حكومة السويد في التقرير إنه يجب على الحكومات والمشغلين واتحادات العمال أن تتكيف مع التغيرات الثورية الحاصلة في عالم الشغل.

وأضاف رامافوزا في مؤتمر صحفي في جنيف: " يعتمد مستقبل مجتمعاتنا على كيفية تعاملنا مع التحديات والفرص المرتبطة بعالم العمل، نحتاج إلى إعادة توجيه السياسات والإجراءات الرامية إلى تقديم جدول أعمال يركز على الإنسان، وهو ما يركز عليه هذا التقرير أساسًا".

وقال المدير العام للمنظمة الدولية للعمل غاي رايدر إن تقرير الذي خلصت إليه اللجنة بعد دراسة دامت 18 شهرا ناقش بقوة موضوع توفير الحكومات لدخل أساسي شامل.

وخلص تقرير اللجنة إلى عدة توصيات من بينها إنشاء نظام إدارة دولي لمنصات العمل الرقمية لضمان دعم التكنولوجيا للعمل الكريم بدلاً من استبدالها للعمال.

"هل سأفقد وضيفتي لصالح رجل آلي؟"

هذا من بين الأسئلة التي تثار غالبا حول مستقبل العمل حسب رايدر، الذي أضاف في المؤتمر الذي عقد بمقر المنظمة "لن يتم تحديد مستقبل التوظيف بمفرده من خلال المسيرة الأمامية للتكنولوجيا والتقنيات المستقلة، إن ذلك يعتمد على السياسة العامة".

وقال إنه يجب اتخاذ الخيارات السياسية الصحيحة لجعل البشر متحكمين في التطبيق المتقدم للتكنولوجيا في قطاع العمل.

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وقال رامافوزا إن الروبوتات قد خفضت أعداد العاملين في صناعة السيارات في جنوب أفريقيا، مضيفا " نحن نشارك الآن في محادثة حقيقية وجادة مع شركات صناعة السيارات لإيجاد أفضل السبل التي يمكننا بها الحد من فقدان الوظائف البشرية المترتبة عن توسع اتشار الروبوتات وإدماجها في الصناعة".

ووفقا للاتحاد الدولي لروبوتات فإنه بحلول عام 2020 سيتم استخادم أكثر من ثلاثة ملايين رجل آلى بالمصانع حول العالم.