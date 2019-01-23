انتخاب ملك جديد لماليزيا بعد اعتزال محمد الخامس لزواجه من حسناء روسية

تختار العائلات الملكية في ماليزيا الخميس ملكا جديدا، بعد أن أعلن السلطان السابق تخليه عن العرش، السلطان السابق، محمد الخامس، أعلن تنازله عن العرش هذا الشهر، بعد عامين من تنصيبه، بعد تقارير عن زواجه من ملكة جمال موسكو السابقة، بينما كان في رحلة للعلاج.

فيديو مسرب لحفل الزفاف

قرار التنحي شكل صدمة للبلد الذي يزيد عدد المسلمون فيه عن 62 بالمئة..

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في خطوة نادرة ومفاجئة.. سلطان ماليزيا يتنحى عن العرش

الأسر الملكية التسع في ماليزيا تصوت على اختيار سلطان جديد للبلاد

البديل المحتمل حاليا هو عبد الله سلطان ولاية باهناج، وهو رياضي محترف، لديه عدة مناصب في هيئات رياضية بما في ذلك الفيفا.

ماليزيا وهي بلد بنظام ملكي دستوري، يتم التناوب على العرش الوطني بين حكام الولايات التسع كل 5 سنوات.

وسيجتمع الحكام في القصر الوطني في العاصمة كوالالمبور ضمن ما يعرف باسم مؤتمر الحكام لانتخاب ملك لولاية مدتها خمس سنوات.

أما عن السلطان عبد الله، فعمره 59 حل محل والده المريض بعد أيام من تنازل محمد الخامس عن العرش في خطوة ينظر لها كتمهيد ليصبح الملك القادم.

حفل اختيار ملكة جمال موسكو 2015

وفضلا عن كونه عضو في الفيفا، فهو رئيس رابطة الهوكي الآسيوية، ورئيس سابق لاتحاد كرة القدم في ماليزيا.

تعلم في بريطانيا حيث انضم إلى مدرسة ساندهيرست العسكرية، وفي حال رفض تولي المنصب سيتربع على العرش سلطان ولاية جوهور.

ومن المفترض أن يؤدي الملك الجديد اليمين الدستورية يوم 31 كانون الأول/ يناير في حفل تنصيب ضخم.

ومع أن دور الملوك تشريفي، إلا أن هؤلاء يحظون باحترام كبير بين عامة الناس ويمنع انتقادهم، فهو رئيس رمزي للإسلام كما أنه قائد اعتباري.