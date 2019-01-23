ماريان رمز الجمهورية واحتجاجات السترات الصفراء.. صدور عارية تتصدى لقوات الأمن

على امتداد بحر من السترات الصفراء في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي كانت تجتاح فرنسا في الأشهر الأخيرة، غالباً ما شكلت البقع الحمراء لوحات خاصة ترمز لـ ماريان أيقونة الجمهورية الفرنسية.

من اللوحات الإعلانية إلى الأغطية الحمراء، استحضر المحجون صورة ماريان، التي ينظر إليها في فرنسا على أنها تجسيد للحرية.

لكن كيف غيّر رمز ماريان احتجاجات السترات الصفراء؟

في المثال الأبرز، ميز الاحتجاجات الشهر الماضي وجود مجموعة من النساء كنّ يتظاهرن بصمت حيث واجهن شرطة مكافحة الشغب وهن عاريات الصدر، ويرتدين سترات حمراء وعلى أجسادهن طلاء فضّي.

صاحبة المبادرة فنانة فرنسية مولودة في لوكسمبورغ اسمها ديبورا دي روبرتس وتشتهر بعروضها لقطع فنية بارزة من خلال فن الأداء العاري، والمستوحى من اللوحات التاريخية الشهيرة.

يورونيوز حاورت هذه الفنانة وسألتها عن سبب استخدام ماريان من قبل السترات الصفراء.

Vivien Deleuze/Ma Chatte Mon Deborah de Robertis

للمزيد على يورو نيوز:

لماذا ماريان؟

تقول دي روبرتس إن عملها كفنانة "يعيد التفكير في مفهومنا للتعري الأنثوي"، وأنها "كنت حريصة على إظهار تضامنها مع حركة السترات الصفراء في خطوة مستوحاة من اللوحة الشهيرة للرسام الفرنسي أوجين ديلاكروا والتي تحمل عنوان: "الحرية تقود الشعب".

ووصفت الفنانة الشابة "ماريان" أنها رمز "للحقيقة والعدالة والقانون، والجمهورية"، وقالت إنها كانت تريد "إنشاء نسخة نسوية في الشوارع حيث كانت المظاهرات تخط صفحة من صفحات التاريخ". وتضيف بقولها: إن النساء يتم إلغاؤهن من التاريخ ولذلك كان من المهم بالنسبة لي أن أرسم صورة تكون النساء فيها على خط المواجهة".

صورة تحدد حركة بأكملها

وكان مشهد دي روبرتس وأربعة أخريات من "ماريان" وهن يقفن في شكل "v" أمام شرطة مكافحة الشغب قد شكل صورة علقت في الأذهان وطبعت حراك السترات الصفراء.

وقالت: "كان الوقوف أمام الشرطة طريقة للاحتجاج على عنف الشرطة واستخدامها كأداة لدينا لخلق صورة سياسية ونسوية قوية للمقاومة".

وقد تحدثت الفنانة عن المغزى الذي يقف وراء المشهد الذي خُطط لها بعناية فقالت: "تحت نظر وسائل الإعلام، فإن صدورنا العارية تأخذهم [وتعني الشرطة] كرهائن وتجعلهم أدوات لعملنا السياسي وليس العكس".

"إن أجسادنا غير المتحركة تندمج لتخلق صورة للمقاومة. من خلال وضع أجسادنا على تلك الهيئة كنا نريد أن نقلد العساكر في وقفتهم وكأنها مرآة تعكس صورا مشوهة. إن الفضة هي لون صدورنا لكن اللون هو أيضا لون الأسلحة".

"إن وقوفنا في الخطوط الأمامية ونحن منتصبات القامة يعكس بكل فخر الوجود العظيم للمرأة في حركة الاحتجاج تلك".

twitter/D_derobertis

هل غيرت ماريان الحركة؟

تعتقد دي روبرتس أن تفسيرها لماريان قد ساعد في إبراز مكانة النساء حراك السترات الصفراء.

وبينما كانت النساء دائماً جزءاً من الاحتجاجات، تقول الفنانة إنهن كن مهمشات حتى وقت قريب.

"في الوقت الذي قمت فيه بذلك، كان وجود النساء في تلك المظاهرات خجولا. كانت هناك مقالات كثيرة في وسائل الإعلام تشكك في مكانة النساء".

لكن منذ هذا الحدث، ترى دي روبرتس أن المرأة أصبحت أكثر بروزاً داخل حركة السترات الصفراء حيث غالباً ما تستخدم رمز ماريان لإظهار وجودها.

"ماريان تقود الشعب" نحن جزء وإلى الأبد من تاريخ هذه الثورة الاجتماعية، كنساء وكمدافعات عن حقوق المرأة وكمواطنات يدافعن عن المساواة الاجتماعية والسياسية".