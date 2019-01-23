آخر إصدارات نايكي: حذاء ذكي يُشحن كالهاتف.. إبداع جديد أم تهديد للخصوصية؟

طرحت شركة نايكي لصناعة المعدات الرياضية مؤخرا تصميما مبدئيا لحذاء رياضي هو الأحدث في سلسلة Nike Adapt وذو قدرة عالية على التكيف والاستجابة لحركة القدمين لدى من يرتديه.

الحذاء مزود بآلية ميكانيكية تبدأ بالعمل حين تلامس الأقدام سطح الأرض، فتقوم أجهزة استشعار خاصة بقياس ميَلان واتجاه القدم وقوة الضغط المتولد على قاعدة الحذاء وتستجيب عن طريق توليد قوة شد على أربطة الحذاء وقاعدته بشكل مناسب تماما لحركة واتجاه القدم وسرعة الركض أو المشي.

ويتم التحكم بآلية الربط والشد الذاتي عن طريق برنامج يمكن تنزيله على الهاتف الذكي ليبقى على تواصل مع الحذاء الذي ينبغي على صاحبه أن يشحنه بالكهرباء كل أسبوعين تقريبا.

اختراع مبهرولكن..

التقنية العالية الموجودة داخل حذاء نايكي الجديد لا تأتي بالمجان. الأمر لا يتعلق بسعر الحذاء الذي سيعادل متوسطه حوالي 350 دولار أمريكي، بل إن المشكلة هي في قدرته العالية على جمع المعلومات الشاملة والدقيقة عن الشخص الذي يرتديه، بالإضافة طبعا لاقتفاء أثرالأماكن التي يركض فيها، ومشاركة تلك المعلومات على شبكة الانترنت.

وبالرغم من أن الشركة تؤكد على امتلاك صاحب الحذاء لخيار عدم مشاركة تلك البيانات بهدف الحفاظ على خصوصيته، لكن ذلك سيكلفه خسارة قدرات الحذاء الذكية نفسها.

أو كما يشبهه مايكل مارتن رئيس قسم التقنيات الرقمية في نايكي "وكأنك تركض واضعا هاتفين ذكيين في أقدامك".

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