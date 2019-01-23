شاهد: احتجاجات في أوكسفورد ضد دعوة سياسية يمينية للتحدث في الجامعة

تجمع حشد كبير من المحتجين في شوارع مدينة أكسفورد البريطانية للتظاهر ضد مجيء ماريون ماريشال لوبان من أجل التحدث في الجامعة يوم الثلاثاء 22 يناير- كانون الثاني.

الاحتجاجات جاءت ردا على الناشطة السياسية من اليمين المتطرف وعلى دعوتها للتحدث في اتحاد جامعة أوكسفورد الذي يعد واحدا من أقدم مؤسسات الحوار في العالم.

وشهدت المظاهرة إغلاق عدد من شوارع المدينة، وتمت مراقبتها عن كثب من قبل عدد كبير من أفراد الشرطة.

وماريشال لوبان هي حفيدة السياسي جان ماري لوبن، مؤسس الجبهة الوطنية وابنة شقيقة مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية حاليا وظهرت على الساحة السياسية من خلال مسيراتها ضد زواج المثليين.

وتعرض الاتحاد سابقا في نوفمبر- تشرين الثاني الماضي للإنتقاد الشديد بسبب دعوته المستشار الأمريكي السابق ستيف بانون للتحدث في الجامعة، وأثار خطابه الكثير من الجدل بسبب مجموعة من الملاحظات العنصرية.

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