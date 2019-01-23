موسكو: الموقف في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية يتدهور سريعا

ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن الوضع يتدهور سريعا في محافظة إدلب السورية، حيث حاولت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد.

وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا إن المنطقة تخضع الآن لسيطرة شبه كاملة لجبهة النصرة.

ونقلت وكالة إنترفاكس عنها قولها "استمرار الاستفزازات يشكل خطرا على المدنيين وعلى العسكريين السوريين وقاعدة حميميم الجوية الروسية".

ونقلت رويترز عن الخارجية الروسية في وقت سابق قولها إن روسيا لا ترى بعد أية إجراءات ملموسة تشير إلى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا.