تحطم قاذفة روسية في القطب الشمالي ومقتل ثلاثة من طاقمها

قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة قاذفة أسرع من الصوت من طراز توبوليف-22إم3 قادرة على حمل أسلحة نووية تحطمت أثناء محاولتها الهبوط وسط عاصفة ثلجية في أقصى شمال غرب روسيا يوم الثلاثاء لكنها لم تكن تحمل أي أسلحة.

وقالت وكالات أنباء روسية إن اثنين من أفراد الطاقم الأربعة قتلا في الحادث بينما توفي الثالث في وقت لاحق بالمستشفى متأثرا بجروحه ونجا الرابع.

ووقع الحادث في منطقة مورمانسك أثناء محاولة الطائرة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية الهبوط في قاعدة جوية قرب مدينة أولينيجورسك وسط عاصفة ثلجية عنيفة ورياح شديدة.

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وتحطمت الطائرة على الممر واشتعلت فيها النيران.

وقالت وزارة الدفاع إنها تحقق في جميع ملابسات الحادث ومن بينها أن يكون عطل فني تسبب فيه.