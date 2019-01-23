لاجئ سوري يقدم "الفلافل" مجانا للموظفين الحكوميين الأمريكيين بسبب الإغلاق المؤقت

في خطوة غير مسبوقة، يمكن القول إنها أقرب إلى محاولة إلى رد الجميل، أقدم لاجئ سوري في الولايات المتحدة، على تقديم وجبات مجانية للعاملين في المؤسسات الفيدرالية الأمريكية، بعد مرور 31 يوما على بدايته.

We going to help each other because we are the people and we have the power, We just want start the message and we... Publiée par Yassin's Falafel House sur Lundi 14 janvier 2019

ياسين تيرو، سوري الأصل، صاحب مطعم في مدينة نوكسفيل، بولاية تينيسي، نشر إعلانا على صفحة المطعم على فيسبوك "ياسين للفلافل" ألمح فيه إلى أنه سيتم تقديم وجبات مجانية لمن تأذى من الإغلاق الحكومي المؤقت، وكتب:"سنساعد بعضنا البعض، لأننا نملك القوة، نريد أن نبدأ بنقل هذه الرسالة، نؤمن جميعا بأن أهالي نوكسفيل، كما في سائر الولايات المتحدة، إخوة وأخوات".

وسبقها بمنشور آخر:"الموظفون الحكوميون اخوتنا، ولن يكونوا وحدهم خلال الإغلاق الطويل، ولن نكون أفضل مكان في أمريكا إن لم نساعدهم".

Government employees are our brothers and sisters and they are not going be alone during the longest shutdown and we can’t be the nicest place in America if we leave them alone. Publiée par Yassin's Falafel House sur Lundi 14 janvier 2019

المبادرة التي تأتي مع دخول الإغلاق شهره الثاني، تشمل أيضا أبناء الموظفين، شريطة ابراز هوية تثبت اشتغال الشخص في وظيفة حكومية، وقال:"نعلمكم أن قلوبنا مفتوحة لموظفي الطبقة المتوسطة، المتأثرين بالإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلد، تعالوا واستمتعوا مجانا بأطباقنا".

Government shutdown reach the longest record in the American history and this post not to discuss who is doing the... Publiée par Yassin's Falafel House sur Samedi 12 janvier 2019

وبحسب صحيفة الاندبندنت فقد غادر تيرو سوريا عام 2011، ليستقر في الولايات المتحدة الأمريكية.

موقع بلانك نيوز نشر خبرا يتحدث فيه عن المبادرة، معنونا:"كيف أصبح ياسين تيرو بطل نوكسفيل؟" تحدث فيه عن ياسين وأصوله السورية، وما يحدث في سوريا من قتل وتدمير، وعن عدم إمكانيته عودته إلى سوريا دون تعريض حياته للخطر، ووصف الموقع حي جوبر الذي كان تورو يقيم فيه سابقا، في العاصمة دمشق، بأنه الجحيم على الأرض".

ياسين اعتبر أنه قدد حقق حلمه بافتتاح مطعم، المهنة التي طالما رغب العمل فيها، لكنه ألمح بأن العمل في مطعم في سوريا هذا يعني أنه من طبقة متدنية، أما في أمريكا، فيمكنه أن يمارس أي مهنة في المطعم، كأن ينظف الواجهة، أو أن يطبخ، أو حتى أن ينظف دورات المياه، باعتبار أن الجميع متساوون.

مبادرة ياسين لاقت ترحيبا من قبل الأمريكيين، حيث نشر على حساب المطعم في فيسبوك، جون وزوجته بدعم المبادرة، وتقديم شيكا كدعم للموظفين وشراء الطعام لهم، مضيفا إلى أن هذه المبادرة تجعل مجتمعهم الأفضل.

John and his wife Donna want to show support and love for our government employees so they showed up with a check to buy... Publiée par Yassin's Falafel House sur Mardi 15 janvier 2019

وألمح ياسين، مخاطبا كل من يتساءل عن إمكانية الاستمرار بتقديم الوجبات مجانا للموظفين الحكوميين، إلى أن هنالك من يساعد، حيث كتب في أحد منشوراته:"أنظروا إلى هذه الوجوه الجميلة، التي تظهر دعمها لنا بكل ما نقوم به، لن تخسر إن دعمت مجتمعك.