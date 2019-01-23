طعن شاب حتى الموت أثناء إنقاذه امرأة من التحرش في مصر

توفي الشاب المصري سيد طه البالغ من العمر 36 عاما جراء تعرضه للطعن خلال شجار نشب بينه وبين رجل آخر كان يحاول التحرش بامرأة في منطقة في جنوب القاهرة.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية نقلاً عن مصدر أمني مصري إن "الرجلين كانا يخوضان شجارا، بعد أن حاول طه إبعاد الرجل المتحرش عن المرأة مما دفعه إلى طعن طه حتى الموت"، واستطاعت الشرطة المصرية إلقاء القبض على الجاني.

ويعتبر التحرش الجنسي أحد أخطر المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، وأصدرت مصر في العام 2014 قانونا جديدا يقضي بمعاقبة المتحرش بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل أو فرض غرامات مالية لا تقل عن 3000 جنيه مصري (168 دولار أمريكي).

وكان الأزهر وهو أكبر سلطة دينية للإسلام السُني في مصر قد أعلن أن "التحرش إشارة أو لفظاً أو فعلًا هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعا".

وتقول دراسة صدرت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو، إن ما لا يقل عن 90% من النساء في مصر تعرضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما في حياتهن.

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