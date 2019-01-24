إيران تعتقل 7000 شخص في العام 2018

نشرت منظمة العفو دولية تقريرا أكد اعتقال النظام الإيراني لحوالي 7000 شخص خلال عام 2018، على خلفية معارضتهم للنظام.

المعتقلون وبينهم صحفيون ونشطاء حقوق إنسان اعتقلوا خلال مظاهرات شهدتها إيران العام الماضي، نتج عنها مقتل حوالي 26 شخصا، بالإضافة إلى موت 9 آخرين خلال اعتقالهم، كما اعتقلت حوالي 112 امرأة من المدافعات عن حقوق المرأة.

وذكر التقرير بأن 11 محاميا من بين المعتقلين بالإضافة إلى 50 صحفيا، و91 طالبا.

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وأدانت أمنستي طريقة النظام الإيراني في قمع المظاهرات التي خرجت في بعض المدن الإيرانية، واصفة العام 2018 بـ "عام العار في إيران".

ولجأت قوات الأمن الإيرانية إلى استخدام الهراوات ومدافع الماء وقنابل الغاز وحتى الذخيرة الحية، كما اعتقلت الآلاف دون توجيه تهم لهم.

فيليب لوثر، مدير دائرة أبحاث منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، قال إن التاريخ سيسجل 2018 كعام عار في إيران، بسبب عدد المعتقلين، وتعذيبهم، بهدف قمع المظاهرات السلمية.

وجاء في التقرير أن العمال وأصحاب الأجور المتدنية والمدافعين عن حقوق المرأة دفعوا ثمن مطالبتهم بحقوقهم، مطالبا دول العالم الخروج عن صمتها تجاه تفاقم عمليات القمع.