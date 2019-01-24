أوغلو: تركيا قادرة على إقامة منطقة آمنة في سوريا.. ونتواصل مع الحكومة السورية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن بلاده لديها القدرة على إقامة "منطقة آمنة" في سوريا بمفردها لكنها لن تستبعد الولايات المتحدة أو روسيا أو أي دول أخرى تريد أن تتعاون في هذه المسألة.

تصريحات أوغلو تأتي بعد القمة بين الرئيسين إردوغان وبوتين، في موسكو الأربعاء، حيث أكد أن تركيا وروسيا لديهما نفس التوجه فيما يتصل بالحل السياسي في سوريا باستثناء مسألة بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه، حيث تدعم روسيا الأسد بينما تطالب تركيا برحيله.

ومضى قائلا إن تركيا تجري اتصالا غير مباشر مع الحكومة السورية، ولم يذكر أي تفاصيل.

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وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بسحب 2000 جندي أمريكي من سوريا، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه تناقش معه حول إقامة منطقة عازلة بعمق 20 ميلا على طول الحدود داخل الأراضي السورية.

وألمح إلى أن تفاصيل هذه المنطقة لم تتوضح بعد، مؤكدا التواصل مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق حول هذه المنطقة، كإدارة بلدة منبج، والتي تسيطر عليها قوات كردية بدعم أمريكي.

وتصنف تركيا قوات سوريا الديمقراطية كجماعة إرهابية، وأكد إردوغان رفض تركيا تحويل المنطقة الآمنة التي تسعى إلى فرضها أن تكون مركزا للميلشيات.

وأكد أوغلو أن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيم جيفري سيزور أنقرة الخميس، للقاء مسؤولين أتراك.