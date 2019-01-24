شاهد: محبو "جيم أوف ثرونز" يجتمعون في معرض لوحات في برلين

توافد محبو المسلسل التلفزيوني الشهير "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) إلى برلين لزيارة معرض لوحات فريد لأجزاء لم تظهر من قبل في العالم الخيالي الذي ابتكره الكاتب جورج آر. آر. مارتن.

وجمع المعرض أعمال فريق مؤلف من 40 فنانا شاركوا في رسم لوحات عن المسلسل الذي تعرضه شبكة (إتش.بي.أو) وزيارته متاحة بالمجان حتى يوم 29 يناير كانون الثاني الجاري في محطة محولات كهربائية مهجورة في حي راينيكندورف بالعاصمة الألمانية.

وقدم يوم الأربعاء جمهور للمسلسل من أماكن بعيدة، منها بوليفيا وإسبانيا، ليشهدوا افتتاح المعرض الذي اعتمد على كتاب موسوعي وصف منشأ العالم الخيالي الذي صوره مارتن في سلسلة كتبه "أغنية الجليد والنار" (إيه سونج أوف أيس أند فاير).

وتظهر اللوحات قلاعا ومناظر طبيعية وحيوانات من مواقع لم تظهر من قبل في المسلسل الذي من المقرر عرض موسمه الثامن في شهر أبريل نيسان المقبل.

وتظهر لوحات المعرض على الجدران الحجرية للمحطة التي بناها المهندس المعماري هانز هاينريش مولر في عام 1926 واستلهم تصميمها من صور حصون العصور الوسطى.

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