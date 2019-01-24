بعد أن أوقفت مبيعات أسلحتها للسعودية ...ألمانيا تصدر أنظمة أسلحة إلى قطر

أعلن وزير الإقتصاد الألماني بيتر ألتمايرأن حكومة بلاده وافقت على تصدير أربعة أنظمة صواريخ بحرية طورتها ألمانيا والولايات المتحدة إلى قطر.

وقال ألتماير للنواب في خطاب اطلعت عليه رويترز، إنه سيتم تصدير نظام الصواريخ إلى قطر عبر إيطاليا، في حين سيتم تصدير الأنظمة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء عبر الولايات المتحدة.

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من جهته، انتقد العضو في حزب اليسار المتطرف كلاوس إرنست قرار الحكومة الألمانية، مع استمرار المخاوف بشأن الأمن وحقوق الإنسان في منطقة الخليج، وقال "من غير المسؤول أن تستمر الحكومة الألمانية في الموافقة على مبيعات الأسلحة لمناطق أزمات".

ولم تذكر الرسالة التي حملت تاريخ 23 يناير/ كانون الثاني قيمة الصفقة، معللة ذلك بحكم محكمة عام 2014 يعفي من الإفصاح عن هذه المعلومات إذا كانت ستضر بقدرة الشركات على المنافسة.

وتأتي الموافقة على البيع، في الوقت الذي أوقفت فيه برلين جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والتي تعد اليوم منافسة قطر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتحمي هذه الأنظمة سفن البحرية من الصواريخ والطائرات وطائرات الهليكوبتر، كما تشمل عملية البيع 85 جهاز رادار مزدوج وأنظمة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتوجيه الصاروخ إلى هدفه.