شركة بريطانية تنفي وجود اسم "الله" مكتوبا على لفافات تنظيف ورقية

سحبت شركة ماركس & سبنسر البريطانية لفافات تنظيف ورقية تستعمل في دورات المياه، وقد حملت رسم نبات الصبار وليس اسم "الله" وفق الشركة، مبينة ان طريقة استعمال القالب الذي اعتمد في رسم شكل النبات على الورق جعلت الرسم غير دقيق مثل القالب نفسه، ومؤكدة أن أي تشابه مع أي رمز آخر هو عرضي وغير مقصود، في إشارة إلى أن الشكل المطبوع ليس اسم الجلالة، وأن الشركة باعت المنتوج نفسه لأكثر من خمس سنوات.

وأظهر شريط مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أحد الزبائن الساخطين وهو يصور اللفافة الورقية، مدعيا أن اسم "الله" مطبوع بوضوح على الورق.

وأثار الشريط انقساما في الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، ففيما توعد البعض بمقاطعة شركات ماركس & سبنسر، اكد آخرون دعمهم للشركة، واصفين الادعاءات بانها "مؤامرة غريبة".

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