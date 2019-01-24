هنري يقترب من الرحيل عن موناكو بعد إيقاف النادي له

أعلن نادي موناكو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في بيان يوم الخميس إيقاف مدربه تييري هنري الذي بات قريبا من خسارة منصبه عقب ثلاثة أشهر فقط من توليه له.

وأضاف النادي في بيان "قرر النادي إيقاف تييري هنري...حتى صدور قرار نهائي (بشأن مستقبله)".

وتولى مهاجم أرسنال وبرشلونة السابق مسؤولية تدريب الفريق في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وحصل موناكو على نقطتين فقط في آخر خمس مباريات بالدوري ويحتل حاليا المركز قبل الأخير.

كما ودع الفريق كأس فرنسا من دور 32 بعد أن خسر أمام ميتز المنتمي لدوري الدرجة الثانية يوم الثلاثاء الماضي.

وجاءت هذه الخسارة بعد هزيمة موناكو 5-1 في عقر داره أمام ستراسبورج في آخر مبارياته في الدوري. ولم يظهر على الفريق أي علامات على تحسن الأداء منذ انضمام لاعب الوسط سيسك فابريجاس من تشيلسي في وقت سابق هذا الشهر.

وخلال هذه المباراة، وجه هنري عبارات مهينة للاعب ستراسبورج واعتذر لاحقا عنها.

وأضاف النادي أن فرانك باسي سيتولى مسؤولية تدريبات الفريق بداية من يوم الجمعة.

وعمل هنري، الذي بدأ مسيرته الكروية في صفوف موناكو وواصل تألقه في صفوف أرسنال وبرشلونة، مساعدا لمدرب منتخب بلجيكا لمدة عامين حتى 2018 ، لكنه لم يكن مسؤولا وحده عن تدريب أي فريق من قبل.

ولعب هنري (41 عاما) في صفوف لموناكو لمدة خمسة مواسم وتوج بلقب الدوري مع الفريق في 1997.

وقال هنري في وقت سابق يوم الخميس إنه سيجري تغييرات على تشكيلته قبل مواجهة ديجون المتعثر هو الآخر في الدوري الفرنسي يوم السبت.

وأضاف للصحفيين "نحن بحاجة إلى لاعبين يرغبون في إنقاذ النادي وليس من الذين يفكرون في أنفسهم فقط. سنخوض حربا".

وتابع "رغم النتائج لكننا لا نزال على قيد الحياة" رافضا الخوض في أي تكهنات بشأن مستقبله مع النادي.

ويملك موناكو 15 نقطة في 21 مباراة ويتأخر بفارق ثلاث نقاط من منطقة الأمان قبل مواجهة ديجون الذي يسبقه في الترتيب بمركز واحد ويتقدم عليه بنقطتين رغم أن ديجون خاض مباراة أقل من موناكو.