روسيا تحذر الولايات المتحدة من مغبة التدخل في فنزويلا

حذرت روسيا الولايات المتحدة من مغبة التدخل في فنزويلا، قائلة إن تصرفا كهذا سيحدث كارثة. ويأتي التحذير بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد يوم الأربعاء، وحصل على دعم واشنطن وكثير من دول أمريكا اللاتينية، مما دفع الرئيس الاشتراكي مادورو، الذي يحكم البلد الغني بالنفط منذ عام 2013، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقال نائب وزارة الخاجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديثه لصحيفة محلية، إن موسكو ستقف مع فنزويلا لحماية سيادتها، وحماية مبدإ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

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من جانبه اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بمحاولة اغتصاب السلطة في فنزويلا، وقال في مؤتمر صحفي في الجزائر، إن الولايات المتحدة حاولت لعب دور المتحكم في مصائر دول ذات سيادة عدة مرات، في الأشهر القليلة الماضية.

واحتمال الإطاحة بمادورو يمثل إزعاجا لروسيا، التي أصبحت إلى جانب الصين الملاذ الأخير للقروض بالنسبة لكراكاس، وأقرضتها مليارات الدولارات في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادها انهيارا داخليا. وقدمت موسكو كذلك الدعم العسكري ودعما في قطاع النفط لفنزويلا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا لم تتلق طلبا من فنزويلا لتقديم مساعدة عسكرية، ولم يوضح كيف سترد موسكو في حال تقديم مثل هذا الطلب، لكنه قال إن مادورو هو الرئيس الشرعي للبلاد.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الخميس إن بلاده ستغلق سفارتها وجميع قنصلياتها في الولايات المتحدة، وذلك غداة قطعه العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن ردا على اعترافها بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا.

وأعلن مادورو في خطاب قبوله دعوة المكسيك وأوروجواي للحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا من أجل حل الأزمة السياسية التي تعصف بالدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.