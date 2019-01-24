إيقاف البحث عن الطائرة التي كانت تقل لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيمليانو سالا فوق القنال الإنكليزي

قال منقذون إنه لا توجد تقريبا أي فرص للعثور على نجم فريق كارديف سيتي الإنكليزي لكرة القدم إيميليانو سالا حيا بعد ظهور تسجيل لرسالة صوتية له وهو خائف، من داخل الطائرة المنكوبة على الأرجح، قبل اختفائها فوق القنال الإنكليزي.

وراجعت فرق الإنقاذ الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية وبيانات الهاتف المحمول بينما مشطت أربع طائرات المياه قبالة جزيرة آلدرني حيث شوهد حطام لم يتسن تحديد ماهيته. لكن الفرق علقت بحثها مساء الأربعاء بعد الفشل على مدى تسع ساعات في العثور على أي أثر للطائرة المفقودة.

واتخذت الشرطة قرارا بشأن عدم استئناف جهود البحث صباح الخميس.

وفي رسالة تقشعر لها الأبدان أرسلها سالا إلى أصدقائه، وقالت صحيفة كلارين الأرجنتينية إن والده تأكد من مصداقيتها، عبر اللاعب عن مخاوفه بشأن الطائرة التي كان يستقلها وهي ذات محرك واحد ومن طراز بايبر ماليبو.

وقال سالا "أنا في الطائرة ويبدو أنها ستسقط... أبي، أنا خائف حقا".

وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بريطانيا إنه فتح تحقيقا في اختفاء الطائرة المسجلة في الولايات المتحدة.