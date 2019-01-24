مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار دراجة نارية مفخخة شمال غرب سوريا

ذكرت مصادر محلية سورية إن امرأة وطفلا وشابا قتلوا وأصيب العشرات جراء انفجار دراجة نارية مفخخة قرب حديقة عامة في قلب مدينة الباب في شمال حلب.

وأفاد مصدر تابع للشرطة المحليه أن عناصره تابعت تفجير دراجة نارية أخرى في بلدة الراعي شمال الباب وتم إلقاء القبض على مشتبه به.

هذا، وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن سيارة ملغومة انفجرت اليوم الخميس 24 يناير/كانون الثاني في حي العدوي في وسط دمشق مسببة أضرارا مادية دون وقوع إصابات، في ثالث تفجير تشهده المدينة الواقعة تحت سيطرة الحكومة هذا الأسبوع.

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وأصيب ثلاثة أشخاص في بلدتي قباسين والغندورة القريبتين في انفجارين نتيجة زرع مواد ناسفة في دراجتين متوقفتين في أماكن عامة.

وانفجرت عبوات ناسفة يوم الأربعاء في مدينة عفرين، وهي منطقة يغلب الأكراد على سكانها انتزعت القوات التركية وحلفاؤها السوريون السيطرة عليها من وحدات حماية الشعب الكردية العام الماضي.

واتهمت المعارضة الوحدات بتنفيذ التفجيرات، مشيرة إلى أنها تهدف إلى "إثارة الخوف" في المنطقة التي رسخت تركيا نفوذها فيها بمساعدة فصائل المعارضة العربية السورية التي تقدم لها الدعم والسلاح.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وحدات حماية الشعب التي نفت اتهامات سابقة بشن هجمات على مدنيين، قائلة إنها تستهدف الجنود الأتراك وحلفاءهم فحسب.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية لها صلة بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط داخل حدودها، وتوغلت في سوريا دعما للمعارضة السورية لطرد الوحدات من الحدود التركية.