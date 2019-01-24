النائبة الأمريكية إلهان عمر تعتذر للشعب اليهودي والسبب.. تغريدة عن حرب غزة

النائبة الأمريكية إلهان عمر تعتذر والسبب تغريدة عن حرب غزة عمرها أكثر من ست سنوات.

اضطرت إلهان عمر للاعتذار في سلسلة على تويتر على موقف كانت انتقدت فيه إسرائيل التي "نوّمت العالم مغناطيسيا" ووصفت ما قامت به الدولة العبرية بالعمل "الشرير".

وقالت النائبة الشابة التي جاءت إلى أمريكا من مخيم لجوء في كينيا إنها لم تكن تظن أن كلماتها قد تجرح الشعب اليهودي. وقالت في تغريدة" إنني وبكل صدق لم أدرك أن استعمالي لعبارة تنويم مغناطيسي قد تكون جارحة إلا بعد أن سمعت ذلك من منظمات يهودية إثر مقابلة أجريتها مع سي إن إن.

ويأتي هذه الاعتذار غداة مقال للكاتبة باري فايس نُشر في صحيفة نيويورك تايمز انتقدت فيه موقف إلهان عمر باعتباره يصب في خانة نظرية المؤامرة التي تستهدف اليهود.

وقد كانت التغريدة المثيرة للجدل تعليقا للنائبة الصومالية الأصل على الحرب التي شنتها الدولة العبرية على غزة قالت فيها "إن إسرائيل نوّمت العالم مغناطيسيا ندعو الله أن يفيق الناس ويساعدهم على رؤية الأعمال الشريرة التي تقوم بها إسرائيل".

ولدى سؤالها خلال مقابلة بداية هذه الشهر مع شبكة سي إن إن عن تلك التغريدة قالت إلهان عمر إن تلك الكلمات المؤسفة كان أول ما تبادر إلى ذهني في تلك اللحظة.

وعن خلفية تصريحاتها اعترفت النائبة الأمريكية بأنها صبت كل طاقتها في سياق حرب غزة ولم تركز بما فيه الكفاية على النأي بنفسها عن الخطاب المعادي للسامية الذي قد أكون استعملته دون أن أقصد. وهذا برأيي مؤسف وجارح أيضا.

وكانت فوز الشابة الصومالية الأصل ذات الثانية والثلاثين عاما في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر الماضي قد أثار ضجة كبيرة داخل أمريكا وخارجه حيث كانت أول سيدة محجبة تدخل الكونغرس كعضو في مجلس النواب إلى جانب رشيدة طليب التي كانت أيضا أول أمريكية من أصل فلسطيني تدخل المجلس وقد طالتها هي الأخرى اتهامات بمعاداة السامية بسبب موقفها من حركة BDS الداعي لمقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.