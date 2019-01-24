طلبات إعانة البطالة الأمريكية تنخفض لأدنى مستوى منذ نصف قرن

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 49 عاما الأسبوع الماضي، لكن الانخفاض قد يعطي مؤشرا مبالغ فيه على متانة سوق العمل حيث جرى تقدير الطلبات في عدة ولايات من بينها كاليفورنيا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن عدد الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفض 13 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 199 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 19 يناير كانون الثاني. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض لتظهر تراجعا قدره ألف طلب في الطلبات مقارنة مع التقديرات الأولية.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الأخير إلى 220 ألف طلب.

وقالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة في كاليفورنيا وكنساس ونورث داكوتا وويست فرجينيا وهاواي هي نتاج تقديرات الأسبوع الماضي بسبب عطلة يوم الاثنين.

وتراجع المتوسط المتحرك لطلبات أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 5500 طلب إلى 215 ألفا.

وكان أصحاب الأعمال الأمريكيون وظّفوا أكبر عدد في عشرة أشهر خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما زادوا الأجور على نحو قد يساهم في تهدئة تنامي مخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الآونة الأخيرة على نحو تسبب في اضطراب أسواق المال.

وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية 312 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ شباط/فبراير، كما كانت هناك زيادات بوجه عام في التوظيف الشهر الماضي، وأظهرت البيانات أن عجلة الاقتصاد أوجدت 2.6 مليون وظيفة العام الماضي مقارنة مع 2.2 مليون في 2017.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 11 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، ودفع ذلك الزيادة السنوية للأجور إلى 3.2 بالمئة، وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة من قرب أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، وقد ودفعت زيادة الوظائف في كانون الأول/ديسمبر إجمالي التوظيف في الولايات المتحدة فوق 150 مليون وظيفة للمرة الأولى.