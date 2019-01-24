مواجهة فوق مياه البلطيق.. مقاتلة روسية تجبر طائرة استطلاع سويدية على التراجع

حوار في السماء بين روسيا والسويد فوق مياه نهر البلطيق.

اعترضت مقاتلة تابعة للقوات المسلحة الروسية طائرة استطلاع سويدية حين كانت تحلق فوق المياه الدولية لبحر البلطيق بحسب ما كشفته إدارة مراقبة المجال الجوي الروسي التي أفادت بأن الطائرة كانت بصدد الاقتراب من الحدود الروسية. وقد استُنفرت المقاتلة وهي من طراز Su-27 لاعتراض سبيل الطائرة التي تبيّن بعد ذلك أنها مقاتلة غولف ستريم التابعة للقوات الجوية السويدية ويبدو أن الطاقم كان قد نسي تشغيل جهاز الإرسال.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية في بيان: " إن هدفا جويا اقترب من الحدود الروسية وقد رصدته إدارة مراقبة المجال الجوي ما استدعى إرسال مقاتلة Su-27 لاعتراض الهدف". وأضاف البيان أن طائرة الاستطلاع السويدية قد ابتعدت عن الحدود الروسية بمجرد ما لاحظت باقتراب المقاتلة الروسية.