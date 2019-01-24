الحذر يغلب القدر.. شاهد كيف نجا رجل أمن أمريكي من موت محقق بسبب رداءة الطقس

لولا الفطنة لكان المحظور وقع.

كُتبت النجاة لشرطي أمريكي في ولاية ويسكنسن حين وضعه القدر في طريق سيارة انزلقت فوق طريق غمرها الجليد. وقد وثّق شريط فيديو لحظة هروب مسؤول الأمن في منطقة فون دي لاك الأمن جيزن فابري والابتعاد عن طريق السيارة. وكان فابري قد خرج من سيارته لمساعدة أحد السائقين بعد أن وجد صعوبة في قيادة سيارته بسبب الجليد المتراكم.

ويعود تاريخ الحادثة إلى الخامس والعشرين من الشهر الماضي لكن لم يتم الكشف عن شريط الفيديو إلا قبل يومين بهدف لفت انتباه السائقين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الإسراع في القيادة خصوصا في ظل أحوال جوية سيئة.