ردد مسافر "الله أكبر"... فاضطر الطيار للهبوط في مطار نيس بدلاً من تونس

إضطرت طائرة من طراز بوينغ 737-800 تابعة لشركة "ترانسافيا" وشركتها الأم "اير فرانس-KLM" من تحويل مسارها إلى مطار نيس بعد ظهر يوم الخميس 24 يناير/كانون الثاني، بينما كانت متجهة من باريس إلى تونس العاصمة بسبب أحد الركاب.

وذكرت شركة الطيران أنها قدمت شكوى ضد المشتبه به الذي يبدو وأنه يعاني من أمراض نفسية، بحسب وصفها، مشيرة إلى أن الطائرة إضطرت للهبوط في مدينة نيس بينما كانت تحلق فوق سردينيا الإيطالية.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، كان الرجل يصلي بالقرب من غرفة القيادة للطائرة، قبل أن يقرر الدخول واقتحام الغرفة وهو يردد "الله أكبر" مما أصاب الجميع بحالة من الذعر واضطر الطيار إلى الهبوط.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

الخطوط الجوية الأمريكية تمنع عائلة من السفر بسبب رائحة أجسادهم

ألمانيا: الشرطة تعلن انتهاء الخطر بعد تهديد بوجود قنبلة على متن قطار

تنظيم داعش يقول إنه هاجم جنودا وأسر مسيحيا في سيناء بمصر

وتم احتجاز الرجل الثلاثيني وهو تونسي الجنسية فور هبوط الطائرة، وقال جان ميشيل بريتري المدعي العام في نيس "بعد أن أجري الفحص الطبي، رفعت الحصانة عنه بعد أن تبين أنه يعاني من أمراض نفسية".