ألمانيا: الشرطة تعلن انتهاء الخطر بعد تهديد بوجود قنبلة على متن قطار

أعلنت الشرطة الألمانية يوم الجمعة 25 يناير/كانون الثاني انتهاء الخطر بعد أن أجلت 500 راكب من قطار بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وقال متحدث إن الشرطة أوقفت القطار الفائق السرعة، الذي كان متجهاً من زيورخ في سويسرا إلى مدينة كيل في شمال ألمانيا، في محطة سود بفرانكفورت عندما تلقت الشرطة تهديدا عبر الهاتف بوجود قنبلة.

ولفت إلى أن الشرطة لم تعثر على قنبلة بعد تفتيش القطار في المحطة بالعاصمة المالية لألمانيا، مما أمكن المسافرين من مواصلة رحلتهم.

وكانت الشرطة قد أعلنت على تويتر اليوم الجمعة عن إجلاء نحو 500 راكب من قطار في ألمانيا بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وأضافت أنها أخلت بعض الأرصفة في محطة قطارات بمدينة فرانكفورت. وقالت إن جميع الركاب تم إجلاؤهم بسلام.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

ألماني يقاضي مدينة بعد وضعها لافتات "للنساء" فقط

فيديو: معركة بين فرنسا واليهود المتدينين.. ساحتها قبور السلاطين بالقدس

نداء استغاثة إلى العالم من أطفال يمنيين أنهكهم أكل أوراق الشجر