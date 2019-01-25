فنزويلا: مادورو يعلن استعداده لقاء زعيم المعارضة والأخير يرفض

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الجمعة إن ما يحدث في بلاده هو "انقلاب" مضيفاً بأن حكومته قادرة على دحره.

وأضاف مادورو بأنه على استعداد للقاء زعيم المعارضة خوان غاويدو الذي نصّب نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد يوم الأربعاء واعترفت به الولايات المتحدة وكندا وحكومات عدة دول غربية بينما طالبت حكومات أخرى بعقد انتخابات مبكرة لفك المعضلة السياسية الفنزويلية.

وقال مادورو: "أنا ملتزم بالحوار الوطني... إذا اضطررت لمقابلة هذا الفتى (غوايدو) فوق قمة همبولدت في الثالثة صباحاً سأفعل ذلك".

من جهته رد غوايدو على عرض مادورو بالقول إنه لن يحضر ما وصفه "بالحوار المزيف" مع مادورو.

جهود أمريكية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الجمعة إن الوزير مايك بومبيو سيدلي بإفادة أمام مجلس الأمن الدولي يوم السبت بشأن التطورات في فنزويلا مشيرة إلى أنه سيحث الدول الأعضاء على الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

ويعقد اجتماع مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة عضوا بناء على طلب الولايات المتحدة بعدما اعترفت واشنطن وعدد من دول المنطقة بجوايدو رئيسا لفنزويلا وحثت الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي.

وتعارض روسيا طلب مجلس الأمن.

إقرأ أيضاً:

روسيا تحذر الولايات المتحدة من مغبة التدخل في فنزويلا

شاهد: زعيم المعارضة الفنزويلية بين المتظاهرين خلال اشتباكهم مع الأمن

كيف يتعامل زعماء العالم مع ما يحصل في فنزويلا؟ تعرف على أبرز ردود الأفعال الدولية

موقف الأمم المتحدة

من جهتها دعت ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إلى إجراء تحقيق مستقل في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في فنزويلا، مستشهدة بأنباء عن سقوط 20 قتيلا واحتجاز أكثر من 350 شخصا في احتجاجات هذا الأسبوع.

وفي بيان، تلاه روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إفادة للصحفيين بجنيف اليوم الجمعة قالت باشيليه،التي كانت يوما رئيسة لدولة تشيلي، "أشعر بقلق بالغ من أن يخرج الوضع عن نطاق السيطرة سريعا في فنزويلا بما لذلك من تبعات كارثية".

وحثت الزعماء السياسيين على إجراء محادثات لنزع فتيل التوتر الدائر.