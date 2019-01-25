إعتقال روجر ستون المستشار السابق للرئيس ترامب بتهم سبعة من المحقق مولر

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمعة روجر ستون، المساعد المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من منزله في فلوريدا، موجها غليه سبع تهم.

ستون المنتمي للحزب الجمهوري، شغل منصب مستشار ترامب، خلال حملته الانتخابية عام 2016، وهو ما جعل اسمه في واجهة التحقيقات بخصوص التدخل الروسي للتأثير على سير الانتخابات الأمريكية.

ويُشاع أن ستون كان وراء تسريب وثائق عبر موقع ويكيليكس، تخص هيلاري كلنتون، وهي عبارة عن رسائل البريد الإلكتروني لجون بوديستا رئيس حملة كلينتون الانتخابية.

وتتمحور التهم حول عرقلة الإجراءات، والإدلاء بتصريحات كاذبة، والتلاعب بالشهادات، ومن المقرر أن يمثل ستون أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا يوم الجمعة.

وكان ستون قد ذكر سابقا بأنه على دراية بالبيانات التي حصل عليها قراصنة، وأن هذه البيانات قد تحرج الديمقراطيين، وخاصة منافسة ترامب، هيلاري كلينتون.

ممثلو الادعاء ذكروا في لائحة الاتهام، أن ستون أرسل وتلقى العديد من الرسائل الالكترونية والنصية خلال انتخابات 2016، والتي ناقش فيها منظمة ـ لم يتم ذكر اسمهاـ ورئيسها، وحيازتها على الوثائق المسربة.

وأكد ممثلو الادعاء أن ستون أدلى بشهادة زور بهذا الخصوص، وأنه كان قد اتصل بكبار مسؤولي حملة ترامب للاستفسار عن إمكانية نشر وثائق أخرى من قبل هذه المنظمة في مرحلة لاحقة.

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