أردوغان: منطقة آمنة شمال سوريا في غضون أشهر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتوقع وجود "منطقة آمنة" في سوريا على الحدود معها في غضون بضعة أشهر، وأكد أردوغان في كلمة ألقاها يوم الجمعة بإقليم أرضروم أن بلاده هي وحدها التي تستطيع إقامة هذه المنطقة.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الاتفاق المبرم مع سوريا عام 1998 يسمح لتركيا بدخول الأراضي السورية عندما تواجه تهديدات.

من جهة أخرى وأضاف أن إقامة تحالف دولي للمنطقة الآمنة أمر غير وارد.

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