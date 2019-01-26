العراق: مقتل شخص على الأقل في اقتحام محتجين معسكرا للجيش التركي قرب دهوك

لقي متظاهر مصرعه وجرح عشرة أخرون أثناء اقتحام محتجين عراقيين في دهوك بكردستان العراق معسكرا للجيش التركي قبل أن يحرقوا دبابتين وسيارات كانت موجودة في المكان ويمتطوا الدبابات بحسب ما أفاد به شهود عيان ومسؤولون أكاد.

وكان المتظاهرون الغاضبون يحتجون على الغارات التركية الأخيرة على المنطقة التي أودت بحياة أربعة مدنيين حسب مصدر كردي رسمي.

وفي تغريدة على موقع تويتر، وصفت وزارة الدفاع التركية الهجوم بأنه جاء نتيجة لاستفزاز منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية على حد وصفها واعترفت بوقوع بعض الخسائر أثناء الحادث. وأشارت إلى أن الإجراءات الضرورية قد اتخذت بشأن الهجوم لكن الوزارة أحجمت على تسمية القاعدة التي تعرضت للاقتحام.

على صعيد آخر، قال مسؤول كردي رفض الكشف عن اسمه إن القوات التركية المتواجدة في معسكر شيلادزه شرق دهوك قد بادرت بإطلاق النار على المتظاهرين قبل أن تغادر المكان مشيرا إلى أن قوات الأمن الكردية تحاول السيطرة على الوضع هناك.