أوروبا تحذر مادورو: إما الإعلان عن انتخابات جديدة أو نعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

فيما يستعد مجلس الأمن لعقد جلسة حول الوضع في فنزويلا بطلب من واشنطن، هددت فرنسا وإسبانيا وألمانيا بالاعتراف بخوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا لهذا البلد إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات جديدة في مدة أقصاها ثمانية أيام.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز في تغريدة على تويتر إنه يجب السماح للشعب الفنزويلي بأن يقرر لمستقبله بكل حرية وأمان. وإذا لم يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة في الأيام الثمانية المقبلة فإن ألمانيا مستعدة للاعتراف بخوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا يمكنه أن يبادر بإطلاق عملية سياسية والعمل مع الشركاء الأوروبيين".

وتتزامن تغريدة المسؤولة الألمانية وتغريدةً مماثلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتكاد تحمل نفس العبارات التي جاءت في تغريدة الناطقة باسم حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقبلهما كانت الحكومة الإسبانية قد أصدرت بيانا عبر فيه رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث عن نفس الموقف حيث قال إنه سيمهل الرئيس الفنزويلي ثمانية أيام للدعوة لإجراء انتخابات. وقال البيان: "إن حكومة إسبانيا تمهل نيكولاس مادورو ثمانية أيام للدعوة لانتخابات حرة وشفافة وديمقراطية. وإذا لم يحدث ذلك سوف تعترف إسبانيا بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا على أن يكون المسؤول للدعوة لتلك الانتخابات".