شاهد: انطلاق مهرجان المناطيد في مدينة شاتو أوكس السويسرية

بمشاركة 70 طيارا من 15 بلدا، انطلق مهرجان المناطيد في مدينة شاتو أوكس السويسرية في دورته ال41. وكان المهرجان قد رأى النور سنة 1979 لتشارك فيه مناطيد بأشكال مختلفة وتقدم خلاله استعراضات في الجو، إلى جانب عروض ليلية ونشاطات أخرى للعائلات.

وينتظر أن يصل إلى شاتو أوكس بين 20 ألف و40 ألف شخص لمواكبة فعاليات المهرجان، التي ستستمر على مدى 9 أيام بحسب المنظمين.

ولهذا المهرجان تاريخ طويل، فمن ميدنة شاتو أوكس انطلق برتراند بيكار وبرايان جونس سنة 1999 على متن منطادهما، للقيام بأول جولة حول العالم، وهذا العام ستنظم رحلة خاصة للاحتفال بالذكرى 20 لمغامرتهما.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

الأمم المتحدة: اكتشاف 50 مقبرة جماعية غرب الكونغو الديموقراطية

بعد أكثر من 17 عاما.. أمريكا قد تنسحب من أفغانستان وفق مسودة اتفاق بين طالبان واشنطن