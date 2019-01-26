وزيرة بريطانية: البريكست قد يتأجل لأسبوعين إضافيين

أكدت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أنّ الموعد الرسمي لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل أسبوعين لمنح المزيد من الوقت للنواب من أجل التصديق على التشريع المتعلق به.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من التكتل في 29 مارس-آذار، لكن النواب رفضوا اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد مما ترك الباب مفتوحا أمام عدة احتمالات من بينها الانسحاب بشكل فوضوي دون اتفاق.

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ومن المفترض أن يصوت البرلمان على سلسلة من التعديلات يوم الثلاثاء. وتواجه بريطانيا أكبر أزمة سياسية في نصف قرن في ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه في العام 1973، أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.

وقالت أندريا ليدسوم لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" : "بإمكاننا تمرير التشريع، وأعتقد أننا على الرغم من كل شيء لدينا علاقة قوية جدا بأصدقائنا وجيراننا في الاتحاد الأوروبي وأنا واثقة من أننا إذا احتجنا أسبوعين إضافيين أو ما شابه فإن ذلك سيكون قابلا للتطبيق".

لكن متحدثة باسم رئاسة الوزراء قالت إن موقف الحكومة لم يتغير وإنها لا تبحث تمديد الفترة المتبقية للانسحاب الرسمي بموجب البند 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي.