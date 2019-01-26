محكمة في كنساس تقضي بسجن ثلاثة أميركيين بيض لتآمرهم على قتل مهاجرين صوماليين

أصدر قاض اتحادي أميركي أحكاما بالسجن لمدة 25 و26 و30 سنة على ثلاثة رجال من البيض بسبب مؤامرة في العام 2016 لتفجير مجمع سكني ومسجد يؤمه مهاجرون صوماليون.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية اريك ميلغرين في ويتشيتا بولاية كانساس بالسجن 25 عاما على كيرتس الين وغافين رايت وعلى باتريك شتين بالسجن 30 عاما بتهمة التآمر لاستخدام "سلاح دمار شامل".

وحكم القاضي أيضا على الين وشتين ورايت بالسجن عشر سنوات لتآمرهم لانتهاك الحقوق المدنية لضحاياهم. ووصف الادعاء الرجال الثلاثة بأنهم أعضاء في جماعة يمينية مسلحة وتمت إدانتهم في أبريل نيسان. وبالإضافة إلى ذلك، حكم على رايت بالسجن عاما لكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي.

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وقال الادعاء إن "هؤلاء الرجال خططوا لتفجير سيارات ملغومة عند الأركان الأربعة للمسجد والمجمع السكني في بلدة غاردن سيتي التي يقطنها نحو 27 ألف شخص في جنوب غرب كانساس بهدف هدم المبنى وقتل المقيمين فيه".

وقالت السلطات إن المسؤولين ظلوا يحققون في هذه المؤامرة أثناء تجميع هؤلاء الرجال أسلحة نارية ومتفجرات استعدادا لمهاجمة المجمع السكني الذي كان يعيش فيه نحو 120 مهاجرا صوماليا.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجال الثلاثة كانوا يريدون أن يبعثوا برسالة إلى المهاجرين الصوماليين بأنهم غير مرغوب فيهم في الولايات المتحدة.